Vanlı sporcu Çalışkan, Van’ın değerlerine sahip çıkarak doğa sporlarına elverişli alanlarının değerlendirilmesi ve spor kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Van’da son yıllarda spor faaliyetleri için birçok projenin hayata geçirildiğini ifade eden Erhan Çalışkan, “Sağlık kuruluşları tarafından yapılan açıklamalara göre sporsuz, hareketsiz yaşam tarzının ölümcül durumlarla karşılaşma riski çok daha yüksek oluyor. Kalp rahatsızlıkları, obezite, diyabet ve buna benzer birçok hastalığın yanı sıra ruhsal durumu da olumsuz anlamda tetikleyen unsurlar olabiliyor. Van’da da oldukça yaygın olan hareketsiz yaşam tarzının sportif faaliyetlerde en aza indirgenmesi gerekiyor.” diye konuştu.

“FARKINDALIK ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLMELİ”

Hareketsiz yaşamdan kaynaklanan rahatsızlıklara dikkat çeken Erhan Çalışkan, Van’da vatandaşların spor faaliyetlerine yönlendirilmesi için farkındalık çalışmalarının yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Çalışkan, “Ülkemiz geneli hastaneler tıklım tıklım oluyor, bunun temel sebebinin hareketsizlik olduğunu bilim açıklıyor. Bu hareketin kazandırılması lazım, sağlıksız yaşam şeklinin değiştirilmesi gerekiyor. Kentin yararına sağlık hareketinin de başlatılması gerektiğini düşünüyorum. Kurumların ortak hareket ederek insan sağlığına uygun spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gerekiyor, böylece vatandaşların sportif aktivitelere yönlendirilmesi için gerekli altyapı sağlanmış olacak.” diye açıklamada bulundu.