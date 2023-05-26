Şu ana kadar 1 milyon 700 bin EYT’li emeklilik için SGK’ya başvuruda bulundu. Bunlardan 1 milyon 100 bin kişi aylık almaya hak kazanırken, 600 bin kişi ise maaş almak için bekleyişini sürdürüyor. İşlemi uzayan EYT’lilere iki bayram ikrâmiyesi ödenecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı:

“Bu noktada normalde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) her ay 40 bin kişiyi emekli ediyordu. Emekli etme süresi 10 güne kadar düşmüştü. Müracaat gerçekleştikten sonra 10 gün sonra maaş bağlanıyordu.

Fakat şu anda ilk etapta 1 milyon 700 bin kişilik bir müracaat söz konusu. Yani her ay Sosyal Güvenlik Kurumu’nun üstüne düşenin 45 katı bir yük söz konusudur.

SGK YENİ MESAİ DÜZENİNE GEÇTİ

SGK bu durumdaki handikapı ortadan kaldırmak için yeni görevlendirmeler ve mesai düzenine geçti. SGK, 1 milyon 100 bin kişi emeklilik işlemlerini tamamlayarak ve maaşları bağlayarak müthiş bir başarıya imza atmıştır.

Bunun haricinde 1 milyon 700 bin başvurudan hala sonuç alınamayan işlemler sadece SGK ile alakalı bir durum değil. Örneğin 1 TL borcu olan kişilerin de emekli olamaması, eksik günleri olanların tespit edilmesi bunun gibi birçok hususta SGK ile alakalı olmayan başvuran kişilerin eksiklikleri ile alakalı olan gecikmeler söz konusu.

‘2 AYDA 1 MİLYON 100 BİN KİŞİNİN AYLIĞI BAĞLANDI’

Burada baktığımızda yaklaşık 2 aylık bir süreçte 1 milyon 100 bin kişiye ulaşılmış olmasını başarı olarak görüyoruz. Henüz emekli işlemlerini tamamlamayan 600 bin kişi içerisinde eksik işlemleri olan müracaatlar söz konusu.

MAAŞI BAĞLANMAYAN EYT'LİLER NE ZAMAN MAAŞ ALACAK?

SGK’nın özverili çalışmaları mevcut, mayıs ayı içerisinde olmasa da haziran ayı içerisinde tüm müracaatların sonlanacağı kanaatindeyiz. Haziran ayında dahi bağlanmış olsa ciddi bir başarıdan söz edilebilir.

MAAŞI BAĞLANMAYAN EYT'LİYE ÇİFTE İKRAMİYE

Hem EYT’liler için olağan süreçte hem bundan sonraki süreçte emeklilik müracaatında dikkat edilmesi gereken husus şudur: Ayın 1’i ile ayın sonu arasındaki müracaatlarda bir fark yok. Sonraki ay içerisinde maaşlarını ve tüm haklarını alacaklardır.

Örnek vermek gerekirse mart ayında müracaat eden emekliler 1 Nisan’dan itibaren tüm emekli maaş haklarını ve sosyal hakları elde etmeye başladılar.

Bekleyen 600 bin kişi için de bu şartlar geçerlidir. 1 Nisan’dan itibaren maaşları çalışmaya başladı. Hesaplarında birikmeye başladı. Ramazan Bayramı ikramiyesi ve Kurban Bayramı ikramiyesi maaşlarında birikmeye başladı.

Emeklilik şartlarını taşıyan ve müracaatlarını gerçekleştirenlerin panik yapmasına gerek yok hiçbir şekilde hak kaybına uğramayacaklardır. Maaşı henüz bağlanmayan EYT’liler çift ikramiye alacaktır. Geçmişe dönük ikramiyeyi de almaya hak kazanacaktır.”

Süperhaber