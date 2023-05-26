Bankacılık sektöründe yapay zeka uzaktan dijital yolla gerçekleştirilen bankacılık işlemlerinde kimlik tespitinde kullanılabilecek.

Bankacılık sektöründe yeni dönem! Kimlik tespitinde yapay zeka kullanılacak

Kişilerin yanı sıra anonim ve limited şirketler de, görüntülü görüşme yöntemiyle, ıslak imza gerekmeden bankacılık işlemi yapabilecek. Şirket adına internetten işlem yapan kişinin temsil yetkisi, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi veya Ticaret Sicili Gazetesi’nden alınan bilgilerle doğrulanacak.

Banka tarafından ihtiyaç duyulması halinde, müşteri temsilcisi, kişi tarafından sunulan ve kişinin tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösteren imza sirkülerinin bir örneğini alacak. İmza sirkülerinden alınan imza örneği, kişinin kimlik belgesinde ve/veya MERSİS’te bulunan imza örneği ile karşılaştırılacak. Ayrıca, imza sirkülerinin mevcudiyeti, üzerindeki tarih ve yevmiye numarası kullanılmak suretiyle teyit edilecek.

Engelli kişiler uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasında ihtiyaç olması durumunda üçüncü bir kişiden yardım alabilecek. Müşteri temsilcisi, yardımda bulunacak üçüncü kişinin ve bu kişinin sunacağı kendi kimlik belgesinin ön ve arka yüzünü gösteren fotoğraflar ve/veya ekran görüntülerini oluşturacak.

SÖZLÜ ONAY İLE SÜREÇ TAMAMLANACAK

Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasının sonunda kişinin verilecek bankacılık hizmetleri hakkında bilgilendirilmesi ve gerçek kişinin, gerçek kişi tacirin veya tüzel kişinin banka müşterisi olacağını kabul ettiğine ilişkin kişiden sözlü onay alınması ile süreç tamamlanmış olacak.

süperhaber