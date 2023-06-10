İngiltere'nin 45 gün önce göreve gelen Başbakanı Liz Truss görevinden istifa etti. İngiltere tarihine "En kısa süre görev yapan Başbakan" olarak geçen Liz Truss, istifa haberinin duyulmasının ardından merak edilenler arasında ilk sıralara yerleşti. Peki, Liz Truss kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...

26 Temmuz 1975 doğan Liz Truss 47 yaşındadır. Asıl adı Elizabeth Mary Truss olan tanınan isim, Başbakan David Cameron, Theresa May ve Boris Johnson hükümetlerinde çeşitli kabine pozisyonlarında görev almıştır.

Liz Truss kimdir?

İngiltere'nin en kısa süreli, aynı dönemin ise 4. Başbakanı Liz Truss neden istifa etti? İşte detaylar

Babası matematik profesörü, annesi ise hemşireydi. Oxford Üniversitesi'nde felsefe, politika ve ekonomi eğitimi aldı.

Okul yıllarından itibaren siyasetin içinde oldu. Solcu bir aileden geldiği ifade etse de Oxford'da liberal demokratlar arasında yer aldı, mezun olmasıyla Muhafazakar Parti'ye katıldı.

Okuldan mezun olmasının ardından Shell ve telekomünikasyon şirketi Cable & Wireless için çalıştı, "Reform" adında bir düşünce kuruluşunun direktör yardımcısı olarak görev yaptı. 2010'da milletvekili seçilmesiyle siyasete atıldı.

zel sektörde çeşitli büyük şirketlerde üst düzey yöneticilik yapmasının ardından 2008 yılında Reform düşünce kuruluşunun başına geçti. Bu dönemde iki belediye seçimini kaybetti. 2001 Parlamento seçimlerinde, İşçi Partisi'nin çok güçlü olduğu bir bölgeden milletvekili adayı olarak yer aldı ama ufak bir farkla seçilemedi, lakin Muhafazakar oylarını arttırdı.

David Cameron'ın partinin lideri olması altında Truss, partinin "A Listesi"ne eklendi. Ekim 2009'da, Güney Batı Norfolk adaylığına seçildi. Adaylığa seçilmesinin ardından bazı delegeler daha önce evli bir Muhafazakar milletvekili ile ilişki yaşadığını açıklamadığı iddiasıyla adaylıktan alınmasını teklif etse de bu teklif 37'ye karşı 132 oyla reddedildi.2010'daki seçimleri büyük bir başarıyla kazandı.

Başbakanlıktan önce David Cameron hükümetinde Çevre, Gıda ve Kırsal Kalkınma Bakanı ile İngiltere'nin ilk kadın Lord Yüksek Şansölyesi olarak, Theresa May hükümetinde Adalet Bakanı ve Hazine Baş Müsteşarı, Boris Johnson hükümetinde ise Uluslararası Ticaret ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Liz Truss kimdir? İngiltere'nin en kısa süreli, aynı dönemin ise 4. Başbakanı Liz Truss neden istifa etti? İşte detaylar

LIZZ TRUSS NEDEN İSTİFA ETTİ?

Truss'ın, Maliye Bakanı KwasiKwarteng'i görevden alarak yerine getirdiği Jeremy Hunt'ın ekonomide dizginleri ele alması, başbakanın görevde kalmak için güvenirliği kalmadığı tartışmalarına yol açmıştı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı Braverman, kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin üzerine, kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Böylelikle Braverman, 1834'te 30 gün sonra görevi bırakan 1. Wellington Dükü Arthur Wellesley'den sonra en kısa süre görevde kalan içişleri bakanı oldu.

Braverman, 13 Şubat 2020'den, İçişleri Bakanı olarak atandığı 6 Eylül tarihine kadar İngiltere Başsavcısı olarak görev yapmıştı.

Başbakan Truss’ın, 14 Ekim’de görevden aldığı Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng de 38 gün görevde kalmıştı.

Bu gelişme sonrasında Liz Truss'un başbakanlığı tekrar sorgulanmıştı. Truss, istifa çağrılarına yönelik dün yaptığı açıklamada "Sorumluluk alarak yapılan hatalar için özür diliyorum. Ancak bu ülkeye hizmet etmek üzere seçilmiş olduğum için istifa etmeyeceğim" demişti.

Bu açıklamanın ardından baskılara daha fazla karşı koyamayan Truss görevinden istifa etti.