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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılmasına, yaş meyve sebze tedarik zincirinde lojistik altyapının ve yatırımların iyileştirilmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Lisanslı depoculuk sisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için depo sayısının, depolama kapasitesinin ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Bu kapsamda kanolanın lisanslı depoculuk sistemine dahil edilmesi ve depolanabilir nitelikteki süt ürünlerinin çeşitlerinin artırılması hedefleniyor.

"Ülke tarımına büyük katkısı olacak"

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, lisanslı depoculuğun tarım ürünlerinin sağlıklı şartlarda muhafaza edilmesine olanak sağlayan bir sistem olduğunu söyledi.

Kırali; hububat, bakliyat, pamuk, tütün, fındık, yağlı tohumlar, bitkisel yağlar, şeker gibi bazı tarım ürünlerinin lisanslı depoculuğa konu olabileceğini ifade ederek, bu depoların halihazırda kalite standartları ve sınıflandırma kriterleri belirlenmiş 17 üründe 10 milyon tonu aşan faal kapasiteyle hizmet verdiğini anlattı.

Lisanslı depolarda 9,9 milyon tonla ağırlıklı olarak hububat, baklagiller ve yağlı tohum grubunda ürün saklanabildiğine işaret eden Kırali, "Zeytinyağı, süt ürünleri, kuru üzüm gibi ürünlerin de lisanslı depoculuk hizmet yelpazesine eklenmesi çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kırali, ülkede lisanslı depoculuğun geliştirilmesinin hem üretici hem tüketiciye faydası olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlgili bakanlıklar tarafından yürütülen çalışmalarla lisanlı depoculuğun kapasitesi ve ürün çeşitliliği artacak. Önümüzdeki dönemde lisanlı depoların toplam kapasitesinin 20 milyon tona çıkarılması öngörülüyor. Kapasite artışı sağlandığında üreticilerimiz daha fazla ürününü depolarda saklayabilecek ve ticarete konu edebilecek. Böylece, üreticilerimiz üretim fazlası ürünlerden de bekledikleri kazancı elde edebilecek ve ürün çeşitliliğin artmasıyla daha fazla üreticimizin kazancı artacak. Ülke tarımına büyük katkısı olacak. "

"Kanola, kuru üzüm ve zeytinyağında ELÜS işlemi yapılacak"

TÜRİB faaliyete geçtiğinden bu yana, 2020'de kabuklu Antep fıstığı ve kuru kayısının, 2021'de tritikalenin lisanslı depolarda saklama standardının belirlenip elektronik ürün senedine (ELÜS) konu olarak işlem görmeye başladığını dile getiren Kırali, 2024'te kanola, kuru üzüm ve zeytinyağının ELÜS ihraç edilerek TÜRİB'de işleme konu edilmesi hedefiyle çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Kırali, üretimin devamı için ELÜS'ün önemli olduğunu vurgulayarak, "Bankalar, ELÜS'ler sayesinde çiftçilere likit sağlıyorlar. Çiftçilerimiz bunu finansman kolaylığı olarak görüyor. Yani, depoculuk kapasitesinin ve ürün çeşitliliğinin artması çiftçilerimize bu anlamda da kolaylık sağlayacaktır." dedi.