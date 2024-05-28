"Futbol Arenasında Büyük Heyecan! Limon FC-Jijantes FC Maçı Canlı Yayında!"

Heyecan Dorukta: Limon FC-Jijantes FC Maçı!

Tuğkan "Elraenn" Gönültaş'ın liderliğini yaptığı Limon FC futbol takımı, Kings League'de büyük bir heyecanla beklenen ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Limon FC-Jijantes FC maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için detaylar burada!

Limon FC-Jijantes FC Maçı Saat Kaçta?

Limon FC'nin Kings League Dünya Kupası'ndaki ilk maçı bugün saat 23.00'te başlayacak. Rakip takım ise Jijantes FC olacak. Heyecanlı maçı kaçırmamak için hazır olun!

Canlı Yayın Bilgileri

Maçı canlı izlemek isteyenler için müjde! Jijantes FC - Limon FC Kings League maçı, saat 23.00'ten itibaren Tuğkan "Elraenn" Gönültaş'ın Kick kanalından canlı olarak izlenebilecek. Keyifli bir futbol gecesi sizi bekliyor!

Limon FC'nin Prestijli Kadrosu

Limon FC, Türkiye'yi Kings League Dünya Kupası'nda gururla temsil edecek. Kadrosunda yer alan oyuncular arasında dikkat çeken isimler bulunuyor. Heyecan dolu maçta Limon FC'nin başarısı için şimdiden heyecanlanmaya başlayın!

Detaylar ve Heyecan Dorukta!

Tuğkan "Elraenn" Gönültaş'ın liderliğindeki Limon FC'nin ilk maçı için geri sayım başladı. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği bu mücadeleyi kaçırmamak için hazır olun!