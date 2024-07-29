Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kapsamında 22 Temmuz'da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas 1'inci nakil sonuçları erişime açıldı. Yerleştirmeye esas 2'nci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos arasında alınacak.

Sonuçlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek. 2'nci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6-14 Ağustos arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

Yerleştirmeye esas 1'inci nakil sonuçları, meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.