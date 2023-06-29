Sağlıkta en önemli reformlardan biri olan şehir hastanelerine bir yenisi daha ekleniyor.

Türkiye, AK Parti döneminde özellikle sağlık sektöründe büyük bir ilerleme kaydetti.

Öyle ki, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde de başarılarıyla ün saldı.

21 yıllık dönemde, yurdun dört bir yanında inşa edilen şehir hastaneleriyle de çıta en üst seviyelere çıkmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastanelerinin kimisi hizmete girerken kimisi ise yükselmeye devam ediyor.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde sona doğru

Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına sahip şehir hastanelerinden biri de Kütahya'da inşa ediliyor.

Kentteki 510 yatak kapasiteli hastanenin yapımında sona gelindi. Şimdilerde açılış için gün sayılıyor.

Toplam 182 bin metrekare alan üzerine kurulu hastanede 206 poliklinik, 22 ameliyathane, 79 yoğun bakım ünitesi, 430 oda ve bin 160 araçlık otopark bulunacağı belirtildi.

"Ağustos sonu eylül başı itibarıyla hastanenin açılmasını bekliyoruz"

AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

Şehir Hastanesinin inşaatının uzamış olması, bir takım tersliklerin hepimizi bir şekilde bugün Şehir Hastanesiyle ilgili zihnimizde bir takım olumsuzlukları oluşturmaya başlamış oluyor. Fakat şunun farkında olmamız lazım ki Şehir Hastanesi açıldığında hakikaten önemli ve kalitede sağlık hizmetine Kütahya olarak kavuşmuş olacağız. Bunu defalarca vurgulamaya çalıştım. Türkiye genelinde Şehir Hastanesi kazandırılan iller içerisinde Kütahya ilk 20’ye girmiş oluyor. Bu bizim açımızdan çok önemli bir şey. Keşke daha önce bitirilebilmiş ve hizmete alınmış olsaydı. Fakat nasip böyleymiş. Hakikaten 14 Mart Tıp Bayramı'nda bu yıl seçim öncesinde bu hastaneyi açmak için çok gayret ettik, çok mücadele ettik. Firma da hassasiyet gösterdi. Ama deprem bir takım hedeflere ulaşmada hepimizi pek çok alanda olduğu gibi Şehir Hastanesi hususunda da zora soktu. Fakat son 6 ay içerisinde vali ve milletvekillerimiz ile beraber Şehir Hastanesi için firma ve Sağlık Müdürlüğümüzle bir araya geldik. İnşallah temmuz ayı itibarıyla hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından devir alınması, iş teslim alınması dönemi başlıyor. Bu 1 aylık dönem içerisinde 1 Temmuz’dan 31 Temmuz’a kadar tamamlanması planlanıyor. İnşallah Ağustos ayı içerisinde de taşınmaları, oradaki bir takım ihtiyaçlarında tamamlanmasıyla ağustos sonu eylül başı itibarıyla hastanenin açılmasını bekliyoruz.

"Hedefimiz Cumhurbaşkanımızın teşrifinde hastanenin açılışını yapmak"

Önsay sözlerine şöyle devam etti:

Burada Kütahya AK Parti olarak hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kütahya’ya teşrif etmesi, bu teşrifinde de hastanenin açılışını onunla beraber yapmak. İnşallah bu sefer bir terslik olmaz, Kütahya bir şanssızlığa uğramaz ve kısa süre içerisinde Şehir Hastanesi hizmete alınmış olur. Tabii burada bazı hususlar var, az önce söylediğim gibi. Gerek Kütahya’nın genel anlamda Kütahya’nın böyle bir kazanımı hepimiz açısından önemli. Bir diğer husus da yani şu anda pek çoğumuz için belki artık değersiz hale gelen Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008 yılında yine Cumhurbaşkanımız tarafından hizmete alınmış bir bina. Yani baktığımızda biz elimizdekileri bir şekilde değersizleşme hususunda Kütahya olarak büyük bir gayret içerisine giriyoruz. Bu psikolojiden bu şehrin çıkması gerekiyor. Yani şimdi bir Millet Bahçesi yapılıyor. İşte bunun yeriyle ilgili tartışmalar bir şekilde Millet Bahçesi hizmetini hepimizin zihninde bir kötü bir noktaya götürüyor. Hastanenin 2018 yılında başlayan inşaatının 5 yıl sürmüş olması hepimizin zihninde bir olumsuzluğa doğru götürüyor. Bu psikolojiden şehrimizi çıkarmamız lazım. Bunun için de yapılması gereken şey temelde bütün bu yatırımların Kütahya için önemini defalarca halkımızla paylaşmamız gerekiyor.

"En büyük yatırım 510 yatak kapasiteli şehir hastanesidir"

Şehir Hastanesinin açılmasıyla bizim pek çok kazanımımız olacak. Poliklinik sayısı bağlamında, yoğun bakım yatağı bağlamında. Şu anda Kütahya’da verilmeyen tüp bebek, yanık ünitesi gibi hizmetlerin verilmeye başlamasıyla aslında çok şeyi hep beraber kazanmış oluyoruz. Bütün bunları gerek medyamızda, gerek sosyal medyada, gerekse kendi içimizdeki muhabbetlerimizde bir şekilde vurgulamamız lazım. İnşallah daha iyi şeylere hep beraber şehir olarak gerçekleştireceğiz. Şehir Hastanesi bir kere bence bunu çok vurgulamamız ve bunun farkında olmamız lazım. 21 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Kütahya’ya yapılmış en büyük yatırım 510 yatak kapasiteli şehir hastanesidir. İHA