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WanHaber / Fatma Öztürk

Seçim öncesi AK Parti’de Edremit ve İpekyolu ilçe başkanlıklarına yeni isimler atandı. AK Parti İpekyolu İlçe Başkanlığı’na getirilen Yavuz Kuşan mazbatasını alarak göreve başladı.

Yavuz Kuşan, görevi devraldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada; “Öncelikle bana bu kutlu görevi tevdi eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erkan Kandemir, Bölge Koordinatörümüz Sayın Metin Bulut ve İl Koordinatörümüz Sayın Ruken Kilerci hanımefendiye, İl Başkanımız Sayın Emre Güray'a, Milletvekillerimiz Sayın Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu'na, bayrağı devraldığımız Etem Görgülü'ye ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“HİZMET AŞKIYLA TÜRKİYE’Yİ YENİ HEDEFLERİNE TAŞIYACAĞIZ”

Topluma hizmet bilinciyle görev yapacağını vurgulayan Yavuz Kuşan, “Bütün toplumsal talepleri siyasete taşımak ve temsil etmek, toplumun tamamını kucaklamak hiçbir zaman unutmayacağımız ilkemiz olmuştur. Bu kutlu yolda birlikte yürüyeceğimiz yönetim kurulumuz, kadrolarımıza yeni katılan kardeşlerimizle daha da zenginleşecektir. Hemşerilerimizin hizmetkârı olmak için devraldığımız bayrağı zirveye taşımak için teşkilatımızla birlikte sürekli çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Milletimizden aldığımız güç ve enerjiyle, gücünü tazelemiş yeni kadrolar, yüklendikleri görev şuuru ve hizmet aşkıyla Türkiye'yi yeni hedeflerine taşıyacaktır. Bu anlamda İpekyolu İlçe Başkanlığı görevinin tevdi edilmesi süreciyle ilgili desteğini esirgemeyen herkese birlik, beraberlik ve ümmet şuurunun hakim olması temennisiyle şükranlarımı sunarım” şeklinde konuştu.