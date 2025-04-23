Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), mart ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, Mart 2025'te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 artarak 166,1 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde Çin’in üretimi yüzde 4,6 artarak 92,8 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 0,2 genişleyerek 7,2 milyon tona yükseldi.

Yine aynı dönemde Almanya’nın üretimi yüzde 11,7 düşerek 3,1 milyon ton, ABD'nin üretimi yüzde 1,5 gerileyerek 6,7 milyon ton olarak tespit edildi.

Birliğin verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 azalarak 3,1 milyon tona indi.

Brezilya'nın üretiminin yüzde 6,6 yükselerek 2,9 milyon tona ve Hindistan’ın üretimi yüzde 7 artarak 13,8 milyona yükseldi. Rusya’da üretimi ise yüzde 3,2 azalışla 6,2 milyon tona düştüğü tahmin edildi.

Küresel ham çelik üretimi, bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 düşerek 468,6 milyon tona geriledi.