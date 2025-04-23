TÜİK verilerine göre, Van’da hanehalklarının yüzde 64,6’sında 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunurken, bu oran Türkiye genelinde yüzde 57,2 olarak kaydedildi. Van, çocuklu hanehalkı oranıyla ülke ortalamasını geride bıraktı.

Türkiye genelinde 26 milyon 599 bin 261 hanehalkı mevcut. Ülke çapında 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı yüzde 57,2, çocuk bulunmayan hanehalkı oranı ise yüzde 42,8 oldu.

Van’da ise toplam 257 bin 819 hanehalkı bulunurken, bu hanelerin yüzde 64,6’sında 0-17 yaş grubunda en az bir çocuğun yaşadığı belirtildi. Van’da çocuk bulunmayan hanehalkı oranı ise yüzde 35,4 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK’in çocuk istatistiklerine dayanan verileri, Van’ın çocuklu hanehalkı oranıyla Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldığını gösteriyor. Bu verilere göre Van’daki hanelerin yaklaşık üçte ikisinde çocuk bulunuyor.