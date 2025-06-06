Van Gölü’nün endemik türü olan inci kefalinin üreme dönemindeki tatlı su göçü sürerken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bayram tatili boyunca da denetimlerini aralıksız devam ettirdi. İpekyolu ilçesindeki Akköprü Deresi'nde ekibiyle birlikte denetim yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir, av yasağının başlangıcından bu yana 7 ton 200 kilosu canlı, toplam 82 ton 200 kilo inci kefali, 6 bin 700 metre uzunluğunda ağ ve 10 şişme bota el konulduğunu söyledi.

Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu göç yolculuğunda güzel görüntüler ortaya çıkarken, kaçak avcıların yakalanması için de Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, kaçak avcılara yönelik yaptığı denetimlerini bayramda da 7/24 sürdürüyor. İnci kefali göçünün olduğu İpekyolu ilçesindeki Akköprü Deresi’nde kaçak avcılara yönelik denetim yapan ekipler, derede ağ olup olmadığını kontrol etti. Denetimlerde suyun kenarında terk edilmiş 5 metre uzunluğunda serpme ağ bulundu.

'82 TON 200 KİLOGRAM İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ'

Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir, Dünyanın en büyük tuzlu ve sodalı suyu olan Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin tatlı sulara göçünün 15 Nisan tarihi itibarıyla başladığını belirterek şöyle konuştu:

"Üreme dönemi olan 3 ay boyunca av yasağı uygulanmaktadır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olarak av yasağından bir ay önce hazırlıklarımızı tamamladık. Bununla ilgili komisyon üyelerine yönelik toplantılar düzenledik ve bu kararlar av yasağında uygulanmak için ilgili kurumlara bildirildi. Bununla ilgili eğitimler de düzenlenirken, bakanlığımızdan gelen bütçe doğrultusunda araçlar kiralanarak av yasağı döneminde kullanılmak üzere kolluk kuvvetleri ve ilçe müdürlüklerine tahsisi yapıldı. Av yasağı boyunca yaptığımız denetimlerimizi bayramda da sürdürüyoruz. Kaçak avcılar bayramı fırsat bilip denetim olmadığını düşünmektedir. Bizler de kolluk kuvvetleriyle birlikte 7/24 denetim yapıyoruz. Yaptığımız denetimlerde 105 şahsa yaklaşık 2 milyon 307 bin TL idari yaptırım uygulandı. 7 ton 200 kilogramı canlı toplam 82 ton 200 kilo inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, 6 bin 700 metre uzunluğunda ağ, 10 adet şişme bot ve 70 adet diğer av araçlarına el konulmuştur. İnci kefali balığını korumak sadece kolluk kuvvetleri ve bizlerin görevi değil, bütün halkımızın da görevidir. Yasak dönemi boyunca inci kefalini avlamayalım, satmayalım ve avlanmasına izin vermeyelim.”