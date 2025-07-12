Bugün itibari ile Van’da start veren festivalin ilk gününde konserler, sergi ve söyleşiler, çocuk etkinlikleriyle dolu bir program Van’ı bekliyor.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın katılımıyla başlayacak olan Festivalin ilk gün programında sayısız etkinlik var. Dünyanın en büyük festivali olma özelliğine sahip olan Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yedinci durağı olan Van, 12-20 Temmuz tarihleri arasında tam 9 gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.
İŞTE İLK GÜNE AİT BAŞLICA (12 TEMMUZ CUMARTESİ) ETKİNLİKLER:
Saat: 10:00 - Çocuk Atölyeleri
Yer: Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi
Çocuklar için masal anlatımı, yaratıcı drama ve el sanatları atölyeleri.
Saat: 12:00 - Pablo Picasso Sergisi: “Yaratılış Her Şeydir” Açılışı
Yer: Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi
Pablo Picasso’nun 74 orijinal eserinden (gravür, litografi, çizim, fotoğraf) oluşan sergi. Festivalin öne çıkan etkinliği, ücretsiz ziyaret.
Saat: 14:00 - Gastronomi Etkinlikleri: Van’ın Yöresel Lezzetleri
Yer: Van Kent Meydanı
Van’ın coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtıldığı stantlar ve şeflerle söyleşiler. Ücretsiz.
Saat: 16:00 - Sokak Sahne Performansları
Yer: Van Kent Meydanı ve çeşitli sokak noktaları
Genç müzisyenlerin “Sokak Sahne” performansları ve “Sen de Çal / Sen de Söyle” etkinlikleri. Herkese açık, ücretsiz.
Saat: 18:00 - Söyleşi: Nihat Hatipoğlu
Yer: Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi
Nihat Hatipoğlu’nun katılımıyla dini ve kültürel temalı söyleşi. Ücretsiz katılım.
Saat: 20:00 - Konser: Ebru Yaşar
Yer: Atatürk Kültür Parkı Ana Sahne
Festivalin açılış konserinde Ebru Yaşar sahne alıyor. Ücretsiz ve halka açık.
Saat: 21:00 - Van Kalesi Gün Batımı Etkinlikleri
Yer: Van Kalesi
Gün batımında belgesel gösterimleri ve dijital minyatür deneyimleri.