Bugün itibari ile Van’da start veren festivalin ilk gününde konserler, sergi ve söyleşiler, çocuk etkinlikleriyle dolu bir program Van’ı bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın katılımıyla başlayacak olan Festivalin ilk gün programında sayısız etkinlik var. Dünyanın en büyük festivali olma özelliğine sahip olan Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yedinci durağı olan Van, 12-20 Temmuz tarihleri arasında tam 9 gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

İŞTE İLK GÜNE AİT BAŞLICA (12 TEMMUZ CUMARTESİ) ETKİNLİKLER:

Saat: 10:00 - Çocuk Atölyeleri

Yer: Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi

Çocuklar için masal anlatımı, yaratıcı drama ve el sanatları atölyeleri.

Saat: 12:00 - Pablo Picasso Sergisi: “Yaratılış Her Şeydir” Açılışı

Yer: Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi

Pablo Picasso’nun 74 orijinal eserinden (gravür, litografi, çizim, fotoğraf) oluşan sergi. Festivalin öne çıkan etkinliği, ücretsiz ziyaret.

Saat: 14:00 - Gastronomi Etkinlikleri: Van’ın Yöresel Lezzetleri

Yer: Van Kent Meydanı

Van’ın coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtıldığı stantlar ve şeflerle söyleşiler. Ücretsiz.

Saat: 16:00 - Sokak Sahne Performansları

Yer: Van Kent Meydanı ve çeşitli sokak noktaları

Genç müzisyenlerin “Sokak Sahne” performansları ve “Sen de Çal / Sen de Söyle” etkinlikleri. Herkese açık, ücretsiz.

Saat: 18:00 - Söyleşi: Nihat Hatipoğlu

Yer: Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi

Nihat Hatipoğlu’nun katılımıyla dini ve kültürel temalı söyleşi. Ücretsiz katılım.

Saat: 20:00 - Konser: Ebru Yaşar

Yer: Atatürk Kültür Parkı Ana Sahne

Festivalin açılış konserinde Ebru Yaşar sahne alıyor. Ücretsiz ve halka açık.

Saat: 21:00 - Van Kalesi Gün Batımı Etkinlikleri

Yer: Van Kalesi

Gün batımında belgesel gösterimleri ve dijital minyatür deneyimleri.