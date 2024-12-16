Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşmada uyguladığı adımlara yenisi eklendi. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 45 olarak revize edilmişti. Beklenenden daha yüksek bir enflasyonun gelme ihtimaline yönelik tahminlerin de değiştirilmesi sonrası yeni bir çözüm arayışına girildi.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz aylarda yaptığı konuşmada, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yeni bir ekip oluşturulacağını belirtmişti. Oluşturulacak ekip için ön çalışmalarda son aşamaya gelinirken, bu uygulama ile birlikte bankalar, anlık olarak müşterilerinin güncel gelir bilgilerini SGK veri tabanından görüntüleyebilecek.

LİMİTLER 2 İLE 4 KAT ARASINDA BELİRLENECEK

Yapılacak olan düzenleme ile kredi kartı limitlerinin, aylık gelir ile orantılı hale getirilmesi planlanırken, bankaların geçmişe dönük limit düzenlemesine gidebileceği ifade ediliyor. Yeni yılda uygulanacak olan mevzuata göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun gönderdiği talimatta, müşterilerin kredi kartı limitinin aylık gelirlerinin 2 ila 4 katı arasında olması gerektiğini belirtti

AYLIK KAZANCIN 20 KAT ÜSTÜNDE LİMİT VERİLİYOR

Şu anda ise bankalar müşterilerin aylık kazançlarından 15 ile 20 kat üstünde bir limit imkanı sunuyor. Bu durum ise Türkiye'nin kart limiti açısında dünyada en sağlık ülkelerden biri haline getiriyor.

BDDK'nın son raporuna göre Türkiye'de her iki kredi kartı kullanıcısından birinin 100 bin liranın üzerinde kart limitine sahip olduğu ortaya çıktı.

İLK SİNYAL OVP'DE VERİLMİŞTİ

Orta Vadeli Program'ın 2025-2027 dönemini içeren programında, kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumlu hale getirileceği ifade edilmişti.