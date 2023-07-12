Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, Mayıs ayında geriledi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamaya göre bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, 2023 yılı Mayıs ayında 76 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 100 bin kişi oldu.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Mayıs 2023 ayında bir önceki aya göre yüzde 9 gerileyerek 153 bin kişi oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Öte yandan, Risk Merkezi verilerine göre, Mayıs 2023 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklari bir önceki yıla göre yüzde 20 artış ile 38 milyar TL olmuştur."

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