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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) verilerine göre, bireysel kredi kartı borçlanmaları yeniden yükselişe geçti.

Buna göre TL ve yapancı para cinsinden bireysel kredi kartları borçlanmaları Temmuz ayının son haftasında 839 milyar 830 milyon TL oldu. Bunların 399 milyar 534 milyon TL’sini taksitli, 440 milyar 296 milyon TL’sini taksitsiz borçlar oluşturdu.

Bireysel kredi kartı borçlanmaları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tam 2,85 kat arttı. Kredi kartı borçlanmalarında taksitsiz borçlanmaların yüzde 160, taksitli borçlanmaların ise yüzde 219 seviyesinde olduğu görüldü.

TAKSİTLİ NAKİT AVANS VATANDAŞIN BORÇUNU ARTTIRDI

Geçtiğimiz yıla göre en büyük artışın taksitli kredi kartı borçlanmalarında da yaşandığı görüldü. Taksitli kredi kartı borçlanmalarındaki 3,19 katlık artışı değerlendiren Tasarruf Uzmanı Çağada Kırım, “Taksitli kredi kartı borçlarının bu denli artmasının tüketicilerin kredi kartlarından kullanılan taksitli nakit avanslar olduğunu düşünüyoruz. İhtiyaç kredilerinin artış oranının düşük olması, tüketicilerin nakit ihtiyaçlarını kredi kartlarından taksitli nakit avans çekerek karşıladığını görüyoruz. Buna ilave olarak bankaların da yeni müşterilere uyguladığı sıfır faizli taksitli nakit avans kampanyaları bu artışta pay sahibi” şeklinde konuştu.

KURUMSAL TAKSİTLİ KREDİ KARTI BORÇLANMALARINDA DÜŞÜŞ

BDDK’da yer alan bilgilere göre, kurumsal kredi kartları borçlanmaları 342 milyar 710 milyon TL oldu. Bunların 163 milyar 26 milyon TL’sini taksitli, 179 milyar 683 milyon TL’sini taksitsiz borçlanmalar oluşturdu. 14 Temmuz’da 329 milyar 225 milyon TL olan borçlanmalar, 21 Temmuz’da 333 milyar 378 milyon TL’ye yükseldi. 23 Haziran’dan itibaren kurumsal taksitli kredi kartı borçlanmalarında düşüş yaşandığı gözlendi.

Son olarak 14 Temmuz’da 163 milyar 115 milyon TL olan taksitli borçlanma, 21 Temmuz’da 162 milyar 810 milyon TL olarak kayıtlara geçti. 28 Temmuz’da ise 163 milyar 26 milyon TL oldu. 7 Temmuz’dan itibaren ise taksitsiz kurumsal taksitli kredi kartı borçlanmalarında artış yaşanıyor. Son olarak 14 Temmuz’da 166 milyar 110 milyon TL olan kurumsal taksitsiz kredi kartı borçlanmalarının 21 Temmuz’da 170 milyar 568 milyon TL olduğu, 28 Temmuz’da ise bu rakamın 179 milyar 683 milyon TL’ye yükseldiği görüldü.

YENİ DÜZENLEME İLE FAİZ ORANLARI ARTIRILDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Haziran’da yaptığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranlarını yüzde 8,5’tan yüzde 15’e; 20 Temmuz’da yaptığı PPK’de ise yüzde 15’ten yüzde 17,5’a yükseltmişti. Öncesinde, 1 Aralık 2022’den 1 Temmuz 2023’e kadar faiz oranları sabit tutulmuş, kredi kartı ve nakit avans işlemlerinde azami akdi faiz oranları yüzde 1,36 ve azami gecikme faiz oranları yüzde 1,66 olarak belirlenmişti.

Faiz kararı ile birlikte yapılan düzenlemeye göre, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere kredi kartlarında ve nakit avanslarda azami akdi faiz oranları yüzde 1,91’e ve azami gecikme faiz oranları yüzde 2,21’e çıkarıldı. Yeni düzenlemeyle bu oranlar daha da artırılarak 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak koşuluyla kredi kartı kullanımında, azami akdi faiz oranı yüzde 2,13’e, azami gecikme faiz oranı yüzde 2,43’e ve nakit avanslarda ise azami akdi faiz oranı yüzde 2,89’a, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,19’a çıkarıldı.

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