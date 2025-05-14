Türkiye’nin önde gelen mutfak eşyası markalarından Korkmaz, Van’daki ilk mağazasını Van Mall AVM’de düzenlenen törenle açtı. Açılışa Van TSO Yönetim Kurulu, Meclis Başkanı, meclis üyeleri, oda üyeleri ve iş insanı Cevdet Arvas ev sahipliğinde çok sayıda davetli katıldı.

Mağazanın açılış töreninde konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, Korkmaz markasının Van’da mağaza açmasının şehir ekonomisi için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Takva, “Korkmaz gibi köklü bir markanın Van’ı tercih etmesi, ilimizin ticari potansiyelini gösteriyor. Yeni mağazanın hem istihdama katkı sağlayacağına hem de vatandaşlarımıza kaliteli ürünler sunacağına inanıyorum. Mağazanın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mağazanın açılışını gerçekleştiren iş insanı Cevdet Arvas ise, Van’da böyle bir yatırımı hayata geçirmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Korkmaz’ın kalitesini Van halkıyla buluşturmak bizim için gurur verici. Tüm hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz” diye konuştu.

Van Mall AVM’de hizmete giren mağaza, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekerken, açılışa katılan davetliler yeni mağazayı gezerek ürünleri inceledi.