TÜİK’in açıkladığı istatistiklere göre, ülke genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 110 bin 795 oldu. Van’da ise bu dönemde 703 konut satışı gerçekleşti.

Van’da 2024 yılı Mart ayında 589 konut satışı yapılmıştı. Buna göre, Van’da 2025 yılı Mart ayında, 2024 yılı Mart ayına göre konut satışı yaklaşık yüzde 19,35 artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları 18 bin 225 olarak gerçekleşti, diğer satış türleriyle 92 bin 570 konut el değiştirdi. Van’da ise 102 ipotekli konut satışı yapılırken, diğer satış türleriyle 601 konut el değiştirdi.

Van’da aynı dönemde satılan konutların 245’i ilk el satış, 458’i ise ikinci el satış olarak kayıtlara geçti.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla İstanbul (19 bin 820), Ankara (10 bin 203) ve İzmir (7 bin 513) olurken, en az olduğu iller Ardahan (28), Bayburt (33) ve Tunceli (63) olarak gerçekleşti.