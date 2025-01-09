Bakanlık tarafından açıklanan verilerde işletme ve basit belgeli konaklama tesislerine geliş, geceleme, ortalama kalış süresi ve doluluk oranları paylaşıldı.

2024 yılı Kasım ayı istatistiklerinde; yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği ve konakladığı bakanlık onaylı tesisler; otel, termal otel, müstakil termal otel, pansiyon, apart otel, özel tesis, motel, kamping olarak kayıtlarda yer aldı.

Bakanlık tarafından açıklanan işletme belgeli tesis konaklama verilerine göre Kasım 2024’te Van’daki tesislere yapılan toplam geliş 23 bin 743 oldu. Bu sayının 7 bin 940’ı yabancı, 15 bin 803’ü ise yerlilerden oluştu.

İstatistiklere göre Ekim 2024’te Van’daki konaklamalı tesislere toplam geliş sayısı 30 bin 961 olmuştu. Bu sayının 12 bin 850’si yabancı, 18 bin 111’i ise yerli olarak açıklanmıştı. 2024 yılının Kasım ayında Van’da toplam geceleme 42 bin 286 olarak kayıtlarda yer alırken, Ekim ayında ise bu rakam 58 bin 36 olarak açıklanmıştı.

2024 yılı Kasım ayında 42 bin 286 gecelemenin 15 bin 535’i yabancı, 26 bin 286’sı yerli olarak bakanlık verilerine yansıdı.

Kasım ayı içerisinde bakanlık onaylı tesislerde toplam doluluk oranı yüzde 24,75 olarak açıklanırken, bu oranın yüzde 9,09’u yabancılar, yüzde 15,66’sı ise yerlilerden oluştu.

Van’da ortalama kalış süresi yabancılarda 7,96, yerlilerde ise 1,69 olurken toplam kalış süreleri ise ortalama 1,78 olarak bildirildi.