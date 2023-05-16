Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olayda, Baba M.G. henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı evde bulunan kızı F.Ö.'yü silahla vurarak ağır yaraladıktan sonra aynı silahla kendini vurdu. Silah sesine koşan aile sakinleri ve komşular, baba M.G. ve kızı F.Ö.'yü kanlar içinde buldu.

BABA HAYATINI KAYBETTİ, KIZI AĞIR YARALI

Hemen sağlık ekiplerine ve güvenlik güçlerine haber verilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri baba M.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda ağır şekilde yaralan F.Ö. ise Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.İHA