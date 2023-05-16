Türkiye, tarihi seçimler için bir kez daha sandığa gidiyor.

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyona yakın fark attı.

Bu durum ise muhalefette adeta dengeleri bozdu.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, seçimlerde yüzde 50+1 şartını hiçbir adayın karşılamaması sonrası 28 Mayıs'ta sandıkların bir kez daha kurulmasına karar verildi.

CHP'den YSK'ya itiraz

Adaylar bir kez daha seçim hazırlıklarını sürdürürken, CHP'de itirazlar art arda gelmeye başladı.

Genel Başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Bülent Tezcan, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde oy verme sürelerinin artırılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.

Erkek ve Tezcan, bugün YSK Başkanlığı'na konuya ilişkin başvuru dilekçesini verdi.

5 ülkede oy verme süresini uzattı

Ardından YSK yeni kararını açıklayarak, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.

"20-24 mayıs olarak oy verme günleri belirlenmiştir"

Bu ülkelerde oy verme süresi 20-21 Mayıs olarak açıklanmıştı.

YSK Başkanı Ahmet Yener konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için kurulumuz çalışmalarına devam etmektedir.

Çeşitli basın kuruluşlarında kurulumuzun yurt dışı temsilciliklerinde oy verme gün ve saatleri ile ilgili değişik açıklamalar bulunduğunu görmekteyiz.

Kurulumuz Dışişleri Bakanlığı'nın ve kurulumuzda temsilcileri bulunan siyasi partilerimizden Adalet ve Kalkıma partisi ile CHP'nin verdiği ortak dilekçeyi, ayrıca Sidney'de AK Parti, CHP, MHP ve YSP'nin verdiği ortak dilekçeyi dikkate almış Dışişleri bakanlığı ve THY ile iletişimini kurmuş ve Amerika, Kanada, İngiletere Avusturya ve İrlanda'da oy verme saat ve günlerine ilişkin siyasi partilerin verdiği dilekçeler değerlendirilerek 20-24 mayıs olarak oy verme günleri belirlenmiştir.

İkinci tur 15 günlük süreç Türk siyasi tarihinde ilk kez uygulanan bir süreç. Ufak tefek düzeltmeler yapılmıştır. Mümkün olduğunca talepler karşılanmaya çalışılmıştır.