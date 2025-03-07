Kızılay Van İl Başkanlığı 2025 yılı olağan il merkezi genel kurulu mevcut başkan Uğur Demiroğlu’nun tek adaylığıyla gerçekleşecek.

9 Mart’ta gerçekleşmesi planlanan toplantının gündemi şu şekilde olacak;

“Yoklama ve İl Merkezi Yönetim Kurulu Sekreterinin çoğunluğun sağlandığına dair tutanağı okuması,

İl Merkezi Başkan/Başkan Yardımcısı tarafından Olağan Genel Kurulu açılışının gerçekleştirilmesi,

Divan başkanlığının seçimi,

Saygı duruşu (Atatürk, Şehitler ve Kızılaycılar) ve İstiklal Marşının okunması,

İl Merkezi Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,

Bir önceki olağan genel kuruldan itibaren geçen (2022 – 2023 – 2024) yıllara ait faaliyet raporu ile gelir ve giderinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması,

Bir önceki olağan genel kuruldan itibaren geçen (2022 – 2023 – 2024) yıllara ait denetim kurulu raporunun görüşülmesi ve oylamaya sunulması,

Bir önceki olağan genel kuruldan itibaren geçen (2022 – 2023 – 2024) yıllara ait il merkezi yönetim kurulunun ibrası,

Bir sonraki olağan genel kurula kadar olan (2025 – 2026 – 2027) yıllara ait il merkezi eylem planının görüşülmesi ve oylamaya sunulması,

Bir sonraki olağan genel kurula kadar olan (2025 – 2026 – 2027) yıllara ilişkin tahmini bütçenin tetkiki ile kullanımı hususunda İl Merkezi Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması,

Dilek ve tekliflerin incelenerek genel merkeze arzının karara bağlanması,

Seçimler.”