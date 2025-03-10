Van Ticaret Borsası (VATBO) toplantı salonunda gerçekleşen 2025 yılı olağan il merkezi genel kurul toplantısında Türk Kızılay Derneği Van İl Şube Başkanlığını gönüllü olarak yürüten Mehmet Uğur Demiroğlu, bayrağı Ahmet Ferhat Yeltekin’e devretti.
Türk Kızılay Derneği Van İl Şube Başkanı Mehmet Uğur Demiroğlu, gerçekleştirilen toplantıda geçmiş dönem Kızılay Van faaliyetlerinden bahsederek görevi devrettiği Ahmet Ferhat Yeltekin ve yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.
Tek listeyle girilen genel kurul toplantısında aynı zamanda 11 yeni yönetim kurulu üyesi ile 3 denetim kurulu üyesi seçildi.
Kaynak: WanHaber: Fatma Öztürk