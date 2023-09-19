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Nesli koruma altında bulunan kızıl akbaba, Bahçesaray ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulundu. Vatandaşlar uçamayan kızıl akbabayı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kızıl akbaba daha sonra Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek tedavisine başlandı. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından tedavisi titizlikle yapılan akbabanın, yediği bir yiyecekten zehirlendiği ve bu yüzden uçamadığı tahmin ediliyor. Merkezdeki tedavisine başlanan akbaba, uygun zamanda doğal yaşam alanına salınacak.

İHA muhabirine konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkez olarak Van Gölü Havzası’ndaki tüm yaban hayvanlarıyla ilgilendiklerini belirtti. DKMP ekiplerine, Bahçesaray'da kızıl akbabanın bitkin düştüğü ve uçamadığı yönünde bir ihbarın geldiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Daha sonra DKMP ekipleri, teslim aldıkları kızıl akbabayı tedavi için bize getirdi.

Akbabanın genel kontrollerini yaptık. Tedavi çalışmalarını da uygulayıp, tekrar doğaya kazandırmak için çalışmalarımızı yapacağız. Şu ana kadar merkezimize her tür akbaba geldi. Şimdiye kadar da birçok türü doğaya kazandırdık” dedi.

“Akbabalar doğanın çöpçüleridir”

Akbabaların ekolojik dengede önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Aslan, “Akbabalar doğadaki leşleri yiyerek beslenir. Böylece muhtemel salgın hastalıkların yayılmasını önlerler. Son zamanlarda akbabaların sayısında büyük bir azalma var. Bu yüzden akbabalar koruma altındadır. Bizler de bu türü tekrar doğaya kazandırmak için gerekli çalışmaları yapacağız” diye konuştu.iha