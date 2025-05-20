Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.
Bu kapsamda ikinci kaptan, ikinci mühendis, kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü, gözcü-muhabereci ünvanlarında 21 kişi alınacak.
İlana başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Ayrıntılar, bu kurumun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlanacak.
Nihai listelerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasının ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.
Kaynak: AA