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Kırşehir Ahi Stadı’nda oynanacak maçta her iki takımın da sahaya çıkaracağı 11’ler belli oldu.

Buna göre ev sahibi ekip sahaya Kadem Burak Yaşar, Emre Can Coşkun, İsmail Karakaş, Hüseyin Solaklı, Selimcan Temel, Yasin Başaytaç, Emir Can Sayar, Sergen Yatağan, Tolga Şahin, Gökdeniz Varol ve Cihat Aktaş 11’i ile çıkacak.

Kırşehir Futbol Spor Kulübü’nün yedeklerinde Siraç Tüfekçi, Nurullah Serbest, Gökay Güney, Görkem Akdere, Hüseyin Ekici, Yavuz Selim Toprak, Fatih Üge, Mert Özyıldırım, Furkan Tütüncü ve Abdulkadir Kuzey bulunuyor.

Van Spor FK ise mücadeleye; Nurullah Aslan, Abdulcebrail Akbulut, Furkan Sakı, Harun Kavaklıdere, Hasan Bilal, Metincan Cici, Erdem Seçgin, Muhammed Gönülaçar, Şerif Doğan, Alpay Koçaklı ve Burak Kavlak ile başlayacak.

Van Spor yedek kulübesinde oturacak isimler ise şunlar; Cantuğ Temel, Zafer Göktuğ Erdem, Bahattin Berke Demircan, Ahmet Ülük, Muhammed Ali Doğan, Emre Oymak, Ahmet Özkaya, Sinan Kurumuş, Medeni Bingöl ve Ahmet Eren.