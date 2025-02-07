Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta heyecan devam ediyor. Özellikle üst sıralarda kıyasıya bir yarışın yaşandığı Kırmızı Grup’ta bu hafta da önemli karşılaşmalar oynanacak.

Haftanın en önemli maçlarının birinde Artı Değer Van Spor FK deplasmanda Çimentaş Elazığspor ile karşılaşacak. Bu maç her iki takım için olduğu kadar, zirve mücadelesi veren diğer takımlar için de büyük önem taşıyor.

Lider Motolux 68 Aksarayspor ise kendi sahasında Belediye Derince Spor’u konuk edecek. Geçen hafta liderliği kaybeden Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ise Giresunspor deplasmanına gidecek.

Kırmızı Grup’ta haftanın maç programı şu şekilde olacak;

08.02.2025 14:00 Menemen Futbol Kulübü - Ülkea Nazillispor

08.02.2025 14:00 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi FSK- Karaman Futbol Kulübü

08.02.2025 14:00 Motolux 68 Aksarayspor - Belediye Derince Spor

08.02.2025 14:00 Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

08.02.2025 14:00 Ankara Demirspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

08.02.2025 14:00 Somaspor - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

08.02.2025 14:00 Giresunspor - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor

08.02.2025 14:00 Merkür Jet Erbaaspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

08.02.2025 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Bucaspor 1928