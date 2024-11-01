2. Ligde heyecan devam ediyor. Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Kırmızı Grup’ta 10. hafta maçları yine çekişmelere sahne olacak.
Pazar günü Çimentaş Elazığspor - Ankara Demirspor maçı saat 13.30’da, gruptaki diğer tüm maçlar saat 14.’te başlayacak.
İşte Kırmızı Grup’ta oynanacak o maçlar;
03.11.2024 13:30 Çimentaş Elazığspor - Ankara Demirspor
03.11.2024 14:00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Somaspor
03.11.2024 14:00 Nazilli Spor A.Ş. - Diyarbekir Spor A.Ş.
03.11.2024 14:00 Turkish Oil Yeni Mersin İ.Yurdu - Karacabey Belediye Spor A.Ş.
03.11.2024 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Giresunspor
03.11.2024 14:00 Menemen Futbol Kulübü - Merkür Jet Erbaaspor
03.11.2024 14:00 Belediye Derince Spor - Serik Belediyespor
03.11.2024 14:00 Karaman Futbol Kulübü - Bucaspor 1928
03.11.2024 14:00 Motolux 68 Aksarayspor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Bel. FSK