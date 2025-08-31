Bu yılki kutlamalar, Celalabad bölgesine bağlı, ülkenin üçüncü büyük kenti Celalabad'da yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Etkinliklere Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbekuulu ve Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev katıldı.
Kutlamalar, Celalabad'a 73 kilometre mesafedeki Oş şehrinde Kırgızistan Dışişleri Bakanlığının Oş, Celalabad ve Batken bölgeleri için inşa edilen yeni temsilcilik binasının açılışıyla başladı.
60'tan fazla tesis hizmete girdi
Cumhurbaşkanı Caparov, Özgen-Mırza-Ake-Kara-Kulca kara yolunun açılışını yaparken çevrim içi bağlantıyla ülke genelinde inşa edilen 60'tan fazla üretim tesisini hizmete açtı.
Caparov, Celalabad bölgesindeki Min-Oruk köyünde Nişanbay Alıkulov'un adını taşıyan okul ile Celalabad Bölge Sanat Yatılı Okulunun yeni binasının açılışını gerçekleştirdi.
Devlet tarafından inşa edilen 450 dairelik sosyal konut projesinin açılışını yapan Caparov, şehir merkezinde inşa edilen yeni şehir idaresi binasının açılış törenine de katıldı.