Seçim karnesine bir mağlubiyet daha ekleyen Kemal Kılıçdaroğlu, 'istifa' çağrılarına rağmen CHP Genel Başkanlığı görevine devam edeceği mesajını verdi.

Bu kararın ardından herkesin merak ettiği detay ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kurultay’da Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarışa girip girmeyeceği oldu.



KILIÇDAROĞLU PARTİ MECLİSİNİ TOPLAYACAK

Parti içi muhalefetten 'değişim' talebi yükselirken Kılıçdaroğlu önce parti merkez yürütme kurulunu, ardından da parti meclisini toplayacak.



A TAKIMINI YENİLEME KARARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimlerde alınan mağlubiyetin ardından ilk değerlendirmeyi yaparak partideki A takımını yenileme kararı aldığı öğrenildi.

Kurmaylarının çoğunu değiştireceği belirtilen Kılıçdaroğlu, milletvekili seçilen bazı parti meclisi üyelerinin merkez yürütme kuruluna çekmeyi düşünüyor.



İMAMOĞLU'NA KARŞI ÖNLEM ALMAYA HAZIRLANIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu seçimler öncesi ve seçim sonrası parti içerisinden yükselen Ekrem İmamoğlu dalgasına karşı da önlem almayı planlıyor.

İmamoğlu’na yakın isimler alınacak

Kurultay'da Ekrem İmamoğlu ile rakip olmak istemeyen Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu’na yakın bazı isimleri merkez yürütme kuruluna alabileceği dile getiriliyor.

Parti içi muhalefet dengesini de göz önünde bulunduracağına kesin gözüyle bakılan Kılıçdaroğlu'nun daha önce parti meclisi üyesi olsa da milletvekili olmayan bazı isimleri de merkez yürütme kurulunda görevlendirilmesi bekleniyor. süperhaber