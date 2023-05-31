Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler yeni kabineye çevrildi. 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçimlerinde oyların yüzde 52'den fazlasını alarak yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde yoluna yeni isimlerle devam edecek. İki isim hariç mevcut kabinedeki bakanların milletvekili olarak Meclis'e girmesinin ardından gözler, yeni bakanların kim olacağına çevrildi. Cuma günü yapılacak yemin töreninin ardından yeni kabinenin açıklanması beklenirken, Erdoğan'ın yeni bakanları akşam saatlerinde ya da en geç Cumartesi günü açıklayacağı öğrenildi.

'KABİNE İÇİN 3 İSİM NETLEŞTİ' İDDİASI

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan üst düzey yetkililer ve partililer, kabinede daha önce Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek‘in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın da kabinede yer almasının neredeyse kesin olduğunu söyledi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA MEHMET ŞİMŞEK ATANACAK

Yetkililer, Erdoğan’ın Şimşek için cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevini düşündüğünü ancak Şimşek’in “icranın doğrudan başında olmayı” tercih ettiği için Hazine ve Maliye Bakanı olabileceğini belirtiyorlar.

"BALKON KONUŞMASINDA ŞİMŞEK'İ TARİF ETTİ"

Konu hakkında bilgi sahibi üst düzey bir yetkili, “Cumhurbaşkanı zaten Pazar gecesi yaptığı balkon konuşmasında Şimşek’i tarif eden ifadeler kullandı. Pazartesi günü iki buçuk saat görüştüler ve oldukça iyi bir görüşme oldu. Sadece birkaç nokta üzerinde çalışılıyor. Onlar da kısa süre içinde tamamlanır” dedi.

İSTİHDAM ODAKLI ÜRETİM EKONOMİSİ

Erdoğan Pazar günü seçimi kazanmasının ardından yaptığı konuşmada, “Uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz” demişti.

ŞİMŞEK OLMAZSA, YERİNE İKİ İSİM GÜNDEMDE

Aynı yetkili, Şimşek’in cumhurbaşkanı yardımcısı olması durumunda daha önce Hazine Bakanlığı yapmış TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olan ve seçim beyannamesinin yazılmasına katkı veren Cevdet Yılmaz’ın Hazine ve Maliye Bakanı olmasının gündemde olduğunu belirtti.

Yetkili, daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığını yapan Lütfi Elvan’ın da ekonomi ile ilgili bir bakanlık üstlenmesinin öngörüldüğünü söyledi.

“TCMB’DE BİR DEĞİŞİM SÜRPRİZ OLMAZ”

Kabine sonrasında gözler TCMB Başkanlığında bir görev değişimi olup olmayacağında çevrilirken, AK Partili bir yetkili, “Bir görev değişimi süpriz olmaz” ifadesini kullandı.

Üst düzey bir AK Partili yetkili ise, Şimşek’in gelmesiyle ekonomide yeni bir dönemin başlayacağını, enflasyonun düşüşü, rezervler, cari açık gibi alanlarda önemli ilerlemeler beklediğini belirterek, “Ancak bunlardan sonuç almak en az altı ayı bulacaktır. Uygulanacak politika için ‘ortodoks ya da ortodoks olmayan’ değil de biraz karma bir yapı gibi. İki politikanın da izleri olacaktır” diye konuştu.

FAİZ ARTIŞINA DEVAM SİNYALİ

TCMB faizlerinin %8.5 iken piyasada mevduat ve kredi dahil her türlü faizin bu orandan kopuk olduğunu kaydeden aynı yetkili, “Faiz hassas bir konu. Şimşek’in politikaları net. İsmini ortaya koyuyor. Önemli görevleri bırakıyor. Hakikaten ateşten gömlek diye tarif edebirim. Başarı için bir miktar faiz artışı gerekiyorsa onu da yapacaktır. Cumhurbaşkanı bu göreve getiriyorsa bu esnekliği ona verecektir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan bir yetkili, “Biraz eski kadrolara dönüyor gibiyiz. Şimşek de içinde olacak. Son söz elbette cumhurbaşkanının ama cumhurbaşkanı onu (Şimşek) net olarak istiyor. Şimşek de göreve hazır. Neredeyse herkes onun görev alması için rica ediyor. Bürokrasi, partililer, işadamları, vatandaşlar. Cumhurbaşkanı bu talebin farkında” diye konuştu.

KALIN VE FİDAN KABİNEYE GİRİYOR

Yetkililer, Kalın ve Fidan’ın da kabinede olacağını, daha önce gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevlerinin yerine farklı bakanlıkları da üstlenebileceklerini belirtiyorlar.

Üst düzey bir yetkili, “Diğer bakanlıkların durumuna göre bir görevlendirme yapılacak görünüyor. Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları da olabilir ama burada milletvekilli seçilen bakanların durumu da önemli. Birkaç güne bu konu netleşir. Ancak ikisi de (Kalın ve Fidan) kabinede görev alacaklar” dedi.

MEVCUT 5 BAKAN, GÖREVİNE DEVAM EDEBİLİR

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, milletvekili seçilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Sülayman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum görevlerine devam edebilirler.

Ancak yetkililerin verdiği bilgiye göre, Kalın ve Fidan’ın bakanlık görevlerine gelmesi durumunda görevlerine devam etmesi beklenen bazı bakanlar ise değişebilir.

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