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Kılıçdaroğlu, "Şimdi düşünün. Türkiye'den Gürbulak ve Kapıköy'den çıkarak İran'da Tebriz ve Tahran'ı, Türkmenistan'da Aşkabat'ı, Özbekistan'da Taşkent'i ve Kazakistan'da da Almatı'yı geçerek Çin'e varacaksınız" dedi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine günler kala, 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'Tarihi İpek Yolu Otobanı ve Demiryolu' projesini anlattığı bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Ne Batı, ne Doğu, bu Türk'ün yolu" ifadesiyle paylaşım yaptı. Proje, temelde Türkiye'yi Çin'e bağlamayı ve Tarihi İpek Yolu'nu canlandırmayı hedefliyor.

“TARİHİ İPEKYOLU’NU CANLANDIRACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, hayatımın en büyük projesini açıklıyorum. Görsünler, Batı'yı, Doğu'yu ne kadar umursuyormuşum. Ben Doğu, Batı diye ayırmam. Türk Devleti'nin menfaatleri neredeyse, orada olurum. Açıklayacağım proje, Türk Devleti'nin gerçek manada Türk dünyasıyla buluşma projesidir.

Türkiye'nin, Türk dünyasıyla geç başlayan, ama yavaş yavaş sağlıklı bir zemine oturmaya başlamış ilişkilerini arşa çıkaracak projedir bu. Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı, yeni bir ticaret ve taşıma koridoru, yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca, yüksek kapasiteli karayoluyla, çift hat demiryolu altyapısı oluşturacağız.

Tarihi İpek Yolu Otobanı ve Demiryolu, yaklaşık 5 bin 500 km uzunluğunda olacak. Şimdi düşünün; Türkiye'den, Gürbulak ve Kapıköy'den çıkarak İran'da Tebriz ve Tahran'ı, Türkmenistan'da Aşkabat'ı, Özbekistan'da Taşkent'i ve Kazakistan'da da Almatı'yı geçerek Çin'e varacaksınız. Böylece kuzeyde Gürbulak, Çin'in ve koridor üzerindeki ülkelerin Avrupa ve Karadeniz limanlarına, güneyde ise Kapıköy ile Mersin ve İskenderun limanlarına bağlantısı sağlanacak.

Sevgili halkım, bugün uluslararası ticaretin yaklaşık yüzde doksanı deniz yoluyla yapılıyor. Bu proje, denizlere kıyısı bulunmayan Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'ı Türkiye limanlarıyla buluşturacak. Türkiye, Türk dünyasının deniz giriş kapısı olacak. Bakın, bu dediğim Batı'yı kaygılandıracak, bunu biliyorum. Bu akşam rapor edeceklerdir.

Ben de diyorum ki, varsın kaygılansınlar. Çin'e de sözüm olacak: Bu proje aynı zamanda Çin adına büyük fırsat teşkil edeceği için Türkistan'a uyguladıkları zulmü durdurmaları ön şartlarımızdan biri olacak. Biz oradaki canımızı, kanımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Yani özetle, Batı da Çin de kaygılansın. Biz işimize bakalım. Bu proje, herkesin kazanacağı bir projedir."

"KAPIKÖY SADECE TURİZMLE DEĞİL TİCARETLE DE ANILMALI"

CHP Van İl Başkanı Hakan İlvan da, 'Tarihi İpek Yolu Otobanı ve Demiryolu' projesinin bölgeyi, uzun vadede ülkenin en önemli konumuna getireceğine inandığını aktararak, "13.Cumhurbaşkanımız yine çok önemli bir proje açıkladı.

Açıkladığı proje ülkemizin özelde ise bölgemizin kalkınması açısından çok önemlidir. Bölgemiz İran’la çok uzun bir sınıra sahip ama ne yazık ki bu 100 yıl içinde bir kaç yılı çıkarırsak düzgün, nitelikli, hacimli bir ticaret yapılmamış. Yani elimizde nimet var ama maalesef kullanamıyoruz. Kapıköy sadece turizmle değil ticaretle de anılmalı.

Sayın Genel Başkan videoda direk Kapıköy ismini zikrediyor. Yani nokta atışı yapıyor. Vanlılar bize kulak verin diyor. Bu proje ile inanın kentteki ticaret ve zenginlik yüzde 100 artacak. Van, iktidarımızın döneminde inanın farklı bir konumda olacak. Yeter ki bu şehirde yaşayan kıymetli hemşerilerimiz bize inansın ve tercihini bizden yana kullansın" diye konuştu.

"PROJE HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili adayı Seracettin Bedirhanoğlu ise Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı projenin Van ve bölge için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı proje bizlerde gerçekten heyecan uyandırdı. Biz de göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Kapıköy Sınır Kapısı'nı gündemimizden hiç düşürmedik. Hatta genel başkanımızı sınırın sıfır noktasına Kapıköy'e götürdük.

Genel başkanımız orada açıklama yaptı. Bu projenin sadece Van'ı değil Hakkari, Ağrı ve bölgenin tamamını kalkındıracak büyük bir projedir. Tarihi İpek Yolu yeniden canlanırsa, bölgede çok büyük bir zenginlik olur. Özellikle sınır hattında yaşayan vatandaşlarımızın bunu çok önemsemesi gerekiyor.

Bizim bu projeleri hayata geçirmemiz için de mecliste Van'ı temsil etmemiz lazım. Vatandaşlarımız oy verirken bu anlamda iki kez düşünsün. Sınır bölgelerinin kalkınması için bize şans tanısınlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi 'Bu proje, herkesin kazanacağı bir projedir' Kazanan Van olacak, kazanan bölgemiz olacak" dedi.