Sevilen Oyuncu Yılmazer'in Hayatını Kaybettiği Bombalı Saldırı

İstanbul, 20 Kasım 2003 - Ünlü oyuncu Erol Yılmazer, sinema ve televizyon dünyasında tanınan bir isimdi. Oyunculuğunun yanı sıra NTV'deki program ve belgesel seslendirmeleriyle de adından söz ettiren Yılmazer, 20 Kasım 2003 tarihinde İstanbul, Levent'te gerçekleşen bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Yılmazer'in ölümü, sanat dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu. Ankara Devlet Tiyatroları'nda uzun yıllar görev yapan Yılmazer, aynı zamanda sinema filmlerinde de rol almıştı. Sanatçının ardından, İstanbul Şehir Tiyatroları, Üsküdar'daki sahnesine Yılmazer'in adını yazdırdı. Bu jest, sevilen oyuncunun anısını yaşatmak adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Erol Yılmazer'in erken yaşta hayatını kaybetmesi, Türk tiyatro ve sinema dünyasında derin bir boşluk bıraktı. Sanatçının ailesi, dostları ve hayranları, onun anısını her zaman yaşatacaklarını belirttiler.