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2023-2024 sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın zaferinde büyük pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu, takımdan ayrılıyor. Galatasaray taraftarlarını üzen bu gelişme sonrası herkesin merak ettiği soru ise şu: Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek?

KEREM AKTÜRKOĞLU HANGİ TAKIMA GİDECEK? Galatasaray'ın şampiyonluğuna önemli katkılarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk kutlamalarında sergilediği durgun tavırları ve açıklamalarıyla ayrılık sinyalleri veren Kerem, İspanyol ekibi Real Sociedad ve bazı MLS takımlarından teklif aldı.

YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda başrol oynayan Kerem Aktürkoğlu, bu yaz Galatasaray'dan ayrılmayı planlıyor. Galatasaray'daki misyonunu tamamladığını düşünen 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde yeni bir adım atmak istiyor.

İSPANYA VE AMERİKA'DAN TEKLİFLER VAR Gündemdeki iddialara göre Kerem Aktürkoğlu'na İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad ve bazı MLS takımlarından ciddi teklifler var. Genç futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu.

VEDA EDER GİBİ KONUŞMUŞTU Şampiyonluk kutlamalarında yaptığı açıklamalarda veda sinyalleri veren Kerem, "İkinci şampiyonluğum çok özel ve çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım. Umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar. Ben de burada olursam her zaman elimden geleni yaparım" sözleriyle dikkat çekmişti.

SEZON PERFORMANSI Bu sezon Galatasaray'da 54 maçta forma giyen başarılı kanat oyuncusu, 15 gol ve 9 asistlik performansıyla göz doldurdu. Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımında nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merakla bekleniyor.

Galatasaray'dan ayrılacak olan Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreci ve yeni takımı hakkındaki detayları sizler için takip ediyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi izlemeye devam edin!