Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 7-8 Mayıs 2025 tarihlerinde aralarında Van’ın da olduğu 43 ilde 383 muhtelif arsayı açık artırma usulü ile satışa çıkaracak.

VAN’DAKİ ARSA İÇİN MÜZAYEDE NE ZAMAN YAPILACAK?

Müzayedeler 7-8 Mayıs tarihinde Van, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Gaziantep, Tekirdağ, Kütahya, Yozgat, Bitlis, Ankara, Erzurum, Muş, Kars, Ağrı, Iğdır, Samsun, Amasya, Uşak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray, Manisa, Eskişehir, Tunceli, Denizli, Yalova, Şırnak, Bingöl, Mardin, Niğde, Trabzon, Gümüşhane, Kayseri, Konya illerindeki arsalar için yapılacak.

Açık arttırma ile satılacak olan muhtelif arsalara yüzde 25 peşinat, 24 ay vade ile sahip olunabilecek.

VAN’DA SATIŞA ÇIKARILAN ARSA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Van’ın Edremit ilçesinde satışa çıkarılacak olan muhtelif arsa Şabaniye mahallesinde bulunuyor.

Açık artırmalar, 7-8 Mayıs 2025 tarihlerinde saat 10.30'da İstanbul (Küçükçekmece) TOKİ Hizmet binası konferans salonunda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de www.emlakmuzayede.com.tr internet adresinden teklif verilebilecek.