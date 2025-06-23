Çankırı’nın Bayramören ilçesi Çakırbağ köyünde hayvancılıkla uğraşan evli ve 5 çocuk annesi 42 yaşındaki Fidan Çeküç, 16 Haziran günü yüksek ateş şikayetiyle Kurşunlu Devlet Hastanesine başvurdu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavi altına alınan Çeküç, daha sonra Ankara’da bulunan bir hastaneye sevk edildi. Çeküç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölümlerde artış var

Havaların ısınmasıyla birlikte kene kaynaklı ölümlerde artış yaşandı.

Çeküç'ün ölümüyle yurt genelinde kene kaynaklı can kaybı sayısı 16'ya yükseldi.