Altılı masada kriz çözüldü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından HDP'ye yönelik mesajlar verilmeye başlandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Ana Haber'e katıldı.

Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Özel, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edeceğini söyledi.

"Kılıçdaroğlu ziyaret edecek"

"Tüm seçmenlerden oy isteyeceğiz. AK Parti'ye helal olan, CHP'ye haram olamaz." diye konuşan Özel “Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek. Buna HDP de dahil. Tüm seçmenlerden oy isteyeceğiz. AK Parti'ye helal olan, CHP'ye haram olamaz” dedi.

Öte yandan bilindiği üzere İyi Parti, HDP'nin ittifaka katılmasının karşısında olduğunu belirtmişti.