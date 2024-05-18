İpekyolu Caddesi üzerinde hizmete açılan restoranın açılışına Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) ve Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, iş insanları ve birçok davetli katıldı.

Keman dinletisinin ardından iş yerinin açılışını yapan iş insanı Zahir Kandaşoğlu, iş yeri ortaklarını, yapmış oldukları yatırımdan ve hizmetten dolayı kutladı.

Kandaşoğlu, “İlimizin gençleri girişimde bulunup çalışmalar yapmış. Tekin kardeşimiz ortaklarıyla beraber Van’a yeni bir marka getirmiştiler. Bu markanın da şu an 2. Şubesini açıyoruz. Van’ın esnafına, tüccarına, iş dünyasına yakışır çok güzel bir tesis, mekan yapılmış. Yapmış oldukları bu girişimlerinden dolayı tüm ortakları tebrik ediyorum.” dedi.

Van’ın gelişen bir il olduğunu belirten Kandaşoğlu; “Van’a her tesis ve her çalışma yakışır. İnşallah girişimcilerimiz bundan sonra daha güzel işler gerçekleştirecekler. Umudumuz gençliktir, bundan hiç şüphemiz yok. Böyle güzel işler yapmaları çok sevindirici ve gelecek adına güzel şeylerdir. Bu güzel günümüzde yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Bereketli ve bol kazançlar dilerim” ifadelerini kullandı.

İşletme ortağı Tekin Adakan ise, “Van’da 2. Şubemizin açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu açılışlarımızla beraber hem iş istihdamı sağlamayı hem de sektörde kaliteli hizmet ile adımızdan söz ettirmeyi amaçlıyoruz. Açılışımıza katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz” dedi.

Kurdele kesiminden sonra iş yeri ortakları ve konuklarla beraber iş yeri gezildi.