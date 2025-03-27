Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Çetin Kotan ameliyat edildi.

Kotan'ın durumuna ilişkin olarak Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nden açıklama geldi.

Hastaneden yapılan açıklamada: "Hastanemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Kotan, Van Erciş karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanmıştır. Hastanemizde gerçekleştirilen ameliyatının ardından, yoğun bakım ünitesinde takibi ve tedavisi devam etmektedir. Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyoruz" denildi.