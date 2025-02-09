Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda Elazığspor ile karşılaşmış, maçın hakeminin verdiği yanlış kararlar sonrası 2-1 mağlup olmuştu. Maç sonrası kulüp başkanı Erol Temel bir açıklama yapmış, yalnız kaldıklarından dolayı sitemde bulunmuştu. Van'ın sahipsiz ve yalnız bir kent olduğunu belirten Erol Temel'in açıklamaları sonrası AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklamada bulundu.

Van Spor'a geçmiş olsun dileklerini ileten Türkmenoğlu, "Elazığ-Vanspor karşılaşması sonrasında fiziki saldırıya uğrayan Vanspor’umuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırıyla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Sporun şiddetle gündeme gelmesi kabul edilemez. Şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.