Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Van Milletvekili Adayı Kayatürk, bugün baba toprağı olan Pirgarip Mahallesi’ni ziyaret ederek, buradaki vatandaşlarla bir araya geldi.

Sıcak karşılama sonrası duygulanan Kayatürk, yoğun ilgiden dolayı teşekkürlerini ifade etti. Onuruna verilen yemekte vatandaşlarla yakından ilgilenerek öneri ve taleplerini dinleyen Kayatürk, 5 Mayıs günü Beşyol Meydanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek mitinge herkesi davet etti.

AK Parti hükümetleri döneminde Van’a yapılan yatırımları da anlatan Kayatürk, daha sonra kent merkezinde kanaat önderleriyle ve partililerle buluştu. Burada 14 Mayıs seçimlerinin önemine değinen AK Parti Milletvekili Adayı Kayatürk, vatandaşlardan destek istedi.

Burhan Kayatürk, aynı gün mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Gazetevan