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Olay, Subatan Mahallesi’nde meydana geldi. İçerisinde 3 kardeşin bulunduğu taksiye kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda araç içerisinde bulunan F.B., Ö.B. ve N.A.B. yaralandı. Olayın ardından şüpheliler bölgeden kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, yaralanan 3 kardeş ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Ö.B. doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. İHA