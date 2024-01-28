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Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Gökdere köyünde yaşayan Hacı Kaya’nın (76) ailesi, yaşlı adamın bulantı ve kusma şikayeti üzerine 112’yi aradı. Bölgeye giden sağlık ekipleri, UMKE timine yolun kar nedeniyle kapalı olduğunu bildirdi. Paletli ambulansla köye giden UMKE ekipleri, yaşlı adamı evinden alarak hazır bekleyen ambulansa ulaştırdı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya, buradan Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Hasta yakınları, sağlık ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Öte yandan, Bingöl’de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı.