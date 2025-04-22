Van ekonomisine turist yönelimiyle beraber katkı sunan sınır kapısında, günü birlik ticaret yapıldığı için de zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

“HER KAPIYA NASİP OLMAYAN BİR DURUMDUR”

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Kapıköy Sınır Kapısı’nın önemli avantajlara sahip olduğunu belirterek, bu avantajların etkin bir şekilde kullanılabilmesi için bazı çözüm önerileri sundu. Çeliktaş, “Kapıköy sınır kapısının avantajı yüksek. Hem demir yolu hem de karayolu var. Bu durum her kapıya nasip olmayan bir durumdur.” diye konuştu.

“PAZAR ALANI OLUŞTURULMALI”

Günübirlik alışveriş için gelen vatandaşlar nedeniyle zaman zaman Kapıköy Sınır Kapısında yoğunluğun arttığını vurgulayan Çeliktaş, “Kapıdaki yoğunluk özellikle yaşlılar, çocuklar ve kadınlar için zorlayıcı hale geliyor. Bu duruma mutlaka bir çözüm bulunmalı. Günübirlik alışveriş yapan vatandaşlar için açık bir pazar alanı oluşturulması faydalı olacaktır. Böylece, kapıya gelen vatandaşlar alışverişlerini daha rahat yapabilecek, turistler ise sınır kapısında daha az vakit geçirecek.” ifadelerine yer verdi.

“MEMUR VE PERON SAYILARI ARTIRILMALI”

Kapıköy sınır kapısının çalışma saatlerinin 8 saatten 24 saate çıkarıldığını ifade eden Çeliktaş, “Sınır kapısında işleyişin daha rahat olması için memur sayıları ve peron sayısı artırılmalı. Bunun yanı sıra trenlerin Van Denizi üzerinden taşınması yerine, demiryolu ağının kesintisiz şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Demiryolu taşımacılığında deniz yolu kullanmak ciddi lojistik eksikliklere ve zaman kaybına yol açabiliyor. Bu dediklerimiz hayata geçirilirse Kapıköy Sınır Kapısı daha verimli ve sürdürülebilir bir hale gelecektir.” sözlerine yer verdi.

