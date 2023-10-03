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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Van Spor ile Zonduldak Kömürspor arasında hafta sonu oynanan maçın ardından yaşananlarla ilgili ortaya atılan iddialar gündemi meşgul ederken, iddialara Van Spor cephesinden yalanlama gelmiş ve söz konusu iddialara tek tek cevap verilmişti.

Yaşananlara ilişkin bir açıklama da Vanlı iş insanı, VATSO Dernek Başkanı Zahir Kandaşoğlu’ndan geldi.

Kandaşoğlu, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda; “Lütfen kimse şanlı Vanspor üzerinde oyun oynamasın, kirli planlarını devreye sokmasın” dedi.

“VAN VE ZONGULDAK KARDEŞ İKİ İLDİR”

Kandaşoğlu yaptığı paylaşımda şöyle dedi; “Tüm ulusal ve özellikle yerel medyaya ve art niyetli insanlara, Van halkının adına sesleniyorum; Lütfen kimse şanlı Vanspor üzerinde oyun oynamasın, kirli planlarını devreye sokmasın. Pazar günü Van’da oynanan Vanspor ve kardeş Zonguldak Kömürspor maçında asla en ufak bir saygısızlık ve uygunsuzluk yaşamamışken,

Zonguldak Kömürspor onurlu bir mücadele verdi ancak 90 + 6. dakikada Vanspor’dan gelen golü kaleci kardeşimiz kendine yediremedi, Vanspor’un yedek kulübesine doğru yapmış olduğu bir uygusuz hareketten dolayı ufak bir tartışma yaşandı. Ancak bakıyoruz sanki maçta bambaşka olaylar olmuş, herkes kendine göre yazıp çiziyor, çok ayıp ve yazıktır.

Zonguldak şehri ve Van şehri kardeş iki ildir. Kömürspor kulüp başkanı ve ailesi bizim 30 yıllık dostlarımız, iki takımın da ağabeyi olarak görüyoruz. Ufak tartışmadan dolayı varsa bir üzüntü, Zonguldak halkından özür diliyoruz…”