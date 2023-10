Tahmini Okuma Süresi: dakika

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısının 2’nci birleşimi gündem maddelerinin görüşülmesi ile başladı.

Gündem maddelerinin birçoğu karara bağlanırken, 2024 yılında uygulanacak tarife ücretleri ve harçlarla ilgili bütçe görüşmelerine geçildi. Grup sözcülerine verilen söz hakkının ardından 2024 mali yılı bütçesi oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi.

Meclis sonrası açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 2024 bütçesinin hayırlı olmasını diledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Edremit’e daha iyi hizmet sunulacağını vurgulayan Başkan Say, aynı şekilde her mahalleye eşit hizmet götürmek için çalışacaklarını belirtti.

Başkan Say, “Edremit’in turizme yönelik potansiyel ve değerlerini ön plana çıkararak, ekonomik gelişimini sağlayacak ve yaşanabilir alanları oluşturmayı sürdüreceğiz. Belediye meclisince kabul edilen mali bütçemizin şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamda bütçeyi onaylayan tüm meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

