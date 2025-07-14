Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin günlük en düşük ücretinin belirlenme süreci devam ediyor...

Kamu işçisini direkt ilgilendiren zam, maaş sözleşmelerini etkilemesi açısından milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Kamu işçileri, son zam teklifinin yapılmasını bekliyor.

KAMU ÇERÇEVE PROTOKOLÜ SÜRECİ:

İLK TEKLİF

Hükümetin daha önce 600 bini aşkın kamu işçisini kapsayan ilk zam teklifinde; 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 16, ikinci altı ayda yüzde 8, 2026 yılı için ise sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 5 artış öngörülmüştü.

HÜKÜMETİN KAMU İŞÇİSİNE İKİNCİ ZAM TEKLİFİ:

2025 yılı için ilk 6 ay yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10

2026 yılı için ilk 6 ay yüzde 7, ikinci 6 ay için Yüzde 5

KAMU İŞÇİLERİ İLK İKİ TEKLİFİ DE YETERSİZ BULDU

Kamu kurumlarında görev yapan çeşitli kadrolardaki işçiler, açıklanan oranları yetersiz bulurken, TÜRK-İŞ ile hükümet arasındaki görüşmelerde son teklif bekleniyordu.

KAMU İŞÇİSİNİN TALEBİ

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladığı taslakta, kamu işçisine verilecek günlük en düşük ücretin 1.800 liraya yükseltilmesi talep edildi.

İşçilerin günlük en düşük ücrete yapılacak artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için yüzde 25 zam yapılması, yüzde 10 da refah payı verilmesi talep edildi. Kıdem zammı da talepler arasında yer aldı.