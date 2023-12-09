Tahmini Okuma Süresi: dakika

Devlette tasarruf dönemi son sürat devam ediyor...

Tasarruf tedbirleri kapsamında kamudaki harcamalar azaltılmaya çalışılıyor.

Atılan adımlar arasında kamuda kullanılan araçlar da yer alıyor.

Kamuda araç israfı azaltılacak

Tasarruf tedbirleri çerçevesinde, kamuda araç israfı azaltılacak.

Bu kapsamda devlete büyük yük oluşturan makam otomobilleri için yeni kurallar uygulanacak.

Tasarruf tedbirleri ile makam aracı eskiyen ve yenisini talep eden bürokratlara eski aracı satma şartı getirildi.

Eskiyi satmadan yeni araç yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan araç talebi yazılarının tamamına eski aracın satılması şartıyla yeni araç temini yapılacağı cevabı verildi.

Bürokratlara bildirilen bu kararla birlikte kamudaki araç yığılmasının önüne geçilecek ve tasarruf sağlanacak.

Yeni alımda yerli şartı

Eski aracın satılmasının yanı sıra yeni araç alımında da yerli üretim, yerli montaj veya yerli elektrikli otomobil alım şartı getirildi.

Böylece bürokratların yeni kullanacağı makam araçlarında Togg gibi karbon salınımı düşük araçlar öncelikli olacak.

Ayrıca, Türkiye’de montajı yapılan otomobillerden de yakıt tasarrufu sağlayan, bakım ve yürütme maliyeti düşük araçlar tercih edilecek.

Otoparkta bekleyen araç ekonomiye kazandırılacak

Bürokratların bir dönem makam aracı olarak kullanıp yenisini aldığı araçlar kurum otoparkında yeni bir bürokratı bekliyordu ancak yeni sistemle yenisi ile değişen tüm araçlar satılarak ekonomiye kazandırılacak.

Böylece hem eski ve maliyetli araçlar devletin elinden çıkacak hem de devletin kasasına para girecek.

Havuz sistemiyle tasarruf desteklenecek

Kamudaki araç kalabalığını sona erdirmek için daha önce de havuz sistemi oluşturulacağı açıklanmıştı.

Havuz sistemi sayesinde kamudaki araçların kullanımında ‘ihtiyaç’ analizi yapılacak.

Kamu araçlarının etkinliği ‘analiz’ edilerek, gereksiz kullanımlar sonlandırılacak ve araç harcamalarının bütçedeki payı en aza indirilecek.

Taşıtların kullanımı ihtiyaç analizleri çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek ve ihtiyaç duyulmayan araçların ihtiyaç duyulan alanlara aktarımı yapılacak.