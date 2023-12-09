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Wanhaber / Ramazan Çetin

Çalışmalar kapsamında ziyaret ettiği yerlerde ilgiyle karşılanan Aday Adayı Ünal, “Birincil amacım her kesimin ulaşabileceği bir başkan olmak” vurgusu yaptı.

Ayrıştırmak için değil, birleştirmek için aday olduğunu belirten Ünal, “Her daim Erciş’in, Ercişli halkımızın yanında olmaya devam edeceğim. Memleketimizi daha yaşanır bir yer haline getirmek için gece gündüz demeden çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların da desteği ile Erciş’i kalkındırmak için yola çıktığını anlatan AK Parti Erciş Belediye Başkan Aday Adayı Faruk Ünal; “Toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, ulaşılabilir, şeffaf ve etkili bir yönetim ile Erciş’imizi hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın daha iyi bir yaşam standardına kavuşması için var gücümüzle çalışacağız. Halkımızla iç içe olacak, bir telefon kadar yakınlarında yer alacağız. İnşallah el birliği ile güzel Erciş’imize çok güzel hizmetler sunacağız” dedi.