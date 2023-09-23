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Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketleriyle mücadelesini sürdürüyor.

Zorlu günlerin geride kaldığı 11 ilde, enkaza dönen kentler yeniden ayaklandırıldı.

Bölgede çalışmalar devam ederken depremin merkezi Kahramanmaraş'ta artçılar sık sık yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak bölge bugün bir kez daha sallandı.

Kahramanmaraş 4.6 büyüklüğünde sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kentte saat 11.22'de yerin 8 kilometre derinliğinde bir depremi duyurdu.

Afetin şiddetinin ise 4.6 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Diğer illerde de hissedildi

AFAD, depremin merkez üssü olarak Göksun ilçesini işaret etti.

Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Herhangi bir olumsuz bir durumun olmadığı açıklandı. Ağır hasarlı binalardaki son duruma ilişkin ise henüz bilgilendirme yapılmadı.

Ensonhaber